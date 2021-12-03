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Valilikten çok önemli 'dolandırıcılık' uyarısı!

Mardin Valiliği, Vali Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, kaymakamlar ve özel kalemin ismini kullanarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

03.12.2021 - 23:16 | | İHA
Valilikten çok önemli 'dolandırıcılık' uyarısı!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin Vali Demirtaş başta olmak üzere olmak üzere milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; iş adamlarından ve hayırseverlerden telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin kesinlikle bulunmadığı vurgulandı. Kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle “yardım” adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların Valilik Özel Kalemi veya 112 Acil hattına ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekildi.

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