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Valilik açıkladı! Yoğun kar yağışı uyarısı

19.03.2025 - 00:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Valilik açıkladı! Yoğun kar yağışı uyarısı

Sivas Valiliği il genelinde yoğun kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Sivas genelinde kuvvetli, doğu ve güneyde yer alan Gürün, Kangal, Divriği, İmranlı, Zara, Hafik, Doğanşar, Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, kar savurulması ve çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olayı gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

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