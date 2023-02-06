Vali Yerlikaya: Deprem bölgesine 16 uçak 2647 personelimiz yolda

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, soyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan deprem bölgesine; 16 uçak ve 2 bin 647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.