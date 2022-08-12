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Vali Gül, sınır kapısına saldırı iddialarını yalanladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış Sınır Kapısına saldırı girişimi iddialarını yalanlayarak TSK'nın da herhangi bir müdahalesinin olmadığını açıkladı.

12.08.2022 - 18:59 | | İHA
Vali Gül, sınır kapısına saldırı iddialarını yalanladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış Sınır Kapısı'na saldırı girişimi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Sınır kapısına herhangi bir saldırı girişimi olmadığını ve olaya TSK'nın müdahale etmediğini belirten Vali Gül, olayın protesto gösterisi olduğunu ve SMO tarafından sonlandırıldığını aktardı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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