Vali deÄŸiÅŸikliÄŸi 2023 Resmi Gazete KararlarÄ± (10 AÄžUSTOS 2023) Hangi illerin valisi deÄŸiÅŸti 57 ile vali atamasÄ± yapÄ±ldÄ±: Hangi valiler gÃ¶revden alÄ±ndÄ±, hangileri merkeze Ã§ekildi

Valiler Karanamesi'ne gÃ¶re 57 ile yeni vali atandÄ±. Karara gÃ¶re Adana Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, Ä°zmir Valisi SÃ¼leyman Elban oldu. Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, "Ekli listede belirtilen kiÅŸiler, 375 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinin 2, 3 ve 4'Ã¼ncÃ¼ maddeleri gereÄŸince hizalarÄ±nda belirtilen gÃ¶revlere atanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

VALÄ° ATAMALARI 2023 RESMÄ° GAZETE KARARLARI

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Valiler Kararnamesi'ne gÃ¶re; 57 ile yeni vali atandÄ±. AtamasÄ± yapÄ±lan valiler ise ÅŸÃ¶yle;



Adana ValiliÄŸi'ne, Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger; AÄŸrÄ± ValiliÄŸi'ne, Mustafa KoÃ§, Aksaray ValiliÄŸi'ne, Mehmet Ali KumbuzoÄŸlu; Amasya ValiliÄŸi'ne, YÄ±lmaz Doruk; Antalya ValiliÄŸi'ne, Hulusi Åžahin; Ardahan ValiliÄŸi'ne, Hayrettin Ã‡iÃ§ek; Artvin ValiliÄŸi'ne, Cengiz Ãœnsal; AydÄ±n ValiliÄŸi'ne, Yakup Canbolat; BalÄ±kesir ValiliÄŸi'ne, Ä°smail UstaoÄŸlu; Bayburt ValiliÄŸi'ne, Mustafa Eldivan; Bilecik ValiliÄŸi'ne, Åžefik AygÃ¶l; BingÃ¶l ValiliÄŸi'ne, Ahmet Hamdi Usta; Bitlis ValiliÄŸi'ne, Erol KaraÃ¶meroÄŸlu; Burdur ValiliÄŸi'ne, TÃ¼rker Ã–ksÃ¼z; Bursa ValiliÄŸi'ne, Mahmut DemirtaÅŸ; Ã‡ankÄ±rÄ± ValiliÄŸi'ne, Mustafa FÄ±rat TaÅŸolar; Ã‡orum ValiliÄŸi'ne, ZÃ¼lkif DaÄŸlÄ±; Denizli ValiliÄŸi'ne, Ã–mer Faruk Ã‡oÅŸkun; DÃ¼zce ValiliÄŸi'ne, SelÃ§uk Aslan; Edirne ValiliÄŸi'ne, Yunus Sezer; Erzincan ValiliÄŸi'ne, Hamza AydoÄŸdu; Erzurum ValiliÄŸi'ne, Mustafa Ã‡iftÃ§i; EskiÅŸehir ValiliÄŸi'ne, HÃ¼seyin Aksoy; Giresun ValiliÄŸi'ne, Mehmet Fatih SerdengeÃ§ti; GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ValiliÄŸi'ne, Alper TanrÄ±sever; Hakkari ValiliÄŸi'ne, Ali Ã‡elik; IÄŸdÄ±r ValiliÄŸi'ne, Ercan Turan; Ä°zmir ValiliÄŸi'ne, SÃ¼leyman Elban; KahramanmaraÅŸ ValiliÄŸi'ne, MÃ¼kerrem ÃœnlÃ¼er; KarabÃ¼k ValiliÄŸi'ne, Mustafa Yavuz; Karaman ValiliÄŸi'ne, HÃ¼seyin Engin SarÄ±ibrahim; KÄ±rÄ±kkale ValiliÄŸi'ne, Mehmet Makas; Kilis ValiliÄŸi'ne, Tahir Åžahin; KÃ¼tahya ValiliÄŸi'ne, Musa IÅŸÄ±n; Malatya ValiliÄŸi'ne, Ersin YazÄ±cÄ±; Manisa ValiliÄŸi'ne, Enver ÃœnlÃ¼; Mardin ValiliÄŸi'ne, Tuncay Akkoyun; MuÄŸla ValiliÄŸi'ne, Ä°dris AkbÄ±yÄ±k; MuÅŸ ValiliÄŸi'ne, Avni Ã‡akÄ±r; NevÅŸehir ValiliÄŸi'ne, Ali Fidan; Ordu ValiliÄŸi'ne, Muammer Erol; Rize ValiliÄŸi'ne, Ä°hsan Selim BaydaÅŸ; Sakarya ValiliÄŸi'ne, YaÅŸar Karadeniz; Samsun ValiliÄŸi'ne, Orhan TavlÄ±; Siirt ValiliÄŸi'ne, Kemal KÄ±zÄ±lkaya; Sinop ValiliÄŸi'ne, Mustafa Ã–zarslan; ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi'ne, Hasan ÅžÄ±ldak; ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi'ne, Cevdet Atay; TekirdaÄŸ ValiliÄŸi'ne, Recep SoytÃ¼rk; Trabzon ValiliÄŸi'ne, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m; Tunceli ValiliÄŸi'ne, BÃ¼lent TekbÄ±yÄ±koÄŸlu; Yalova ValiliÄŸi'ne, HÃ¼lya Kaya; Yozgat ValiliÄŸi'ne, Mehmet Ali Ã–zkan ve Zonguldak ValiliÄŸi'ne, Osman HacÄ±bektaÅŸoÄŸlu.

16 Ä°LÄ°N VALÄ°SÄ° "VALÄ°-MÃœLKÄ°YE BAÅžMÃœFETTÄ°ÅžLÄ°ÄžÄ°" GÃ–REVÄ°NE GETÄ°RÄ°LDÄ°!

Kararnameye gÃ¶re Ä°lker GÃ¼ndÃ¼zÃ¶z, Ä°nci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Ã‡etin Oktay KaldÄ±rÄ±m, Ali ArslantaÅŸ, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat GÃ¼rel, Osman Bilgin, Oktay Ã‡aÄŸatay, Kadir Ekinci, HÃ¼seyin Ã–ner, Kamuran TaÅŸbilek ve CÃ¼neyt Epcim "vali-mÃ¼lkiye baÅŸmÃ¼fettiÅŸliÄŸi" gÃ¶revine getirildi.

Â





Â

Â

Â

Â