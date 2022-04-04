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Vaka haritası açıklandı! O il yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 196,06, Ankara'da 290,83, İzmir'de 113,95 oldu. Eskişehir 547,21 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

04.04.2022 - 11:08 |
Vaka haritası açıklandı! O il yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık yayınlanan koronavirüs vaka haritasının güncel halini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında; "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 196,06, Ankara'da 290,83 ve İzmir'de 113,95 oldu.

 

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