Uzun Cevdet'in serveti... FETÖ’de ‘30 milyar dolar’ kavgası

Türkyolu, Fetullah Gülen’in ölmeden önce son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan 1 milyon dolar değerindeki evi, 10 Haziran 2023’te yaklaşık 840 bin dolara satın aldı. Türkyolu, 2003-2013 yılları arasında toplam 17 tapu satış işlemi gerçekleştirdi. 2012-2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki ‘nt’ şirketindeki hissesini değerinden fazla 4 milyon doları aşan bir fiyata sattı. Ayrıca, Kaynak Holding’ten elden kayda alınmayan milyon dolarlar da aldı.

‘Hizmete çalışıyor’ adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya’nın zarara uğratılmasında da role sahip. Bank Asya’nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de büyük kar etti.

ABD’YE ÇALIŞTI PENSİLVANYA’YA GÖMÜLECEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 20 Ekim’de ölümünün ardından tartışma konusu olan cenazesine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gülen’in cenaze töreni Perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Gülen, kamp içinde yer alan daha önce kendi “işaret ettiği” yere gömülecek.

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YAZILI MİRAS İDDİASI

Seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensuplarının ABD’ye doğru yola çıktğı belirtilirken, Gülen’in ailesinin de “birlik mesajı” vermek amacıyla cenazeye birarada katılacakları ifade ediliyor. Örgüt’ün, Gülen’in son anlarını daha sonra paylaşması bekleniyor. Gülen’in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığının örgütün diğer üyelerinden saklandığı öğrenilirken, FETÖ elebaşının “yazılı bir miras bıraktığı” örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.

CENAZE NAMAZINI YILDIRIM KILDIRACAK

Cenaze namazını kuruluşundan itibaren FETÖ’nün faaliyetleri içerisinde yer alan, Edirne il müftülüğü yaptığı sırada FETÖ elebaşı Gülen ile bir süre aynı evde kalan Suat Yıldırım kıldıracak. Yıldırım, örgütün “Başyüceler” ya da “istişare heyeti” denilen kurulunda üye. Yıldırım, 1993-1995 yıllarında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı da yaptı. Yıldırım, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde 20 milyon lira ödülle “kırmızı kategori”de yer alıyor.

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