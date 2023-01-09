Uzmanlardan akraba evliliği uyarısı

Lokman Hekim Van Hastanesi Yenidoğan Ünitesinin sadece Van’a değil bölgeye hitap ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan Kırımi, “Yenidoğan ünitemizde 70’ e yakın küvezimiz olup yedek küvezlerimiz bile var. Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük yeni doğanlarından biri burası. 64 bebeği burada başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Sadece Van değil Bitlis, Tatvan, Muş, Ağrı, Iğdır Patnos, Hakkari ve ilçelerinden hemen hemen her gün hastalarımız oluyor” dedi.

Yenidoğan Ünitesinde yaklaşık 60 sağlık çalışanının hizmet verdiğini belirten Kırımi, “Burada 3 uzman doktor, 40 hemşire, 10 personel ve 3 sekreterle hizmet veriyoruz. Bunun yanında yenidoğan ünitemizde hemen hemen tüm hastalık gruplarını tedavi edebiliyoruz. Yenidoğanın ihtiyacı olan hemen hemen her türlü cihazımız var. Şuan 600 gramlık, 700 gramlık yaşayan bebeklerimiz var. Bunun dışında büyük bebeklerle ilgili solunumsal ve doğumsal problemleri ve batım problemleri olan cerrahi vakaları da alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllardır özenle anomali bebekleri tedavi ettiklerinin altını çizen Kırımi, “Anomali bebekler diğer hastaneler tarafından çok istenmeyen bebekler olmasına rağmen biz anomali bebekleri de yatırıp, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Tabi burada en güzel şey, harcamaların tümünü devletimizin karşılamasıdır. Biz özel bir hastane gurubuyuz ama hastalarımızdan bir kuruş ücret almıyoruz. Devletimiz ödüyor. Hatta biz bununla kalmıyoruz. hastalarımızın önemli bir kısmı dışardan geldiği için bebeklerin tüm ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Halbuki diğer hastanelerde aileler alıyor. Böylece güzel bir ortamımız var. Ücretsiz, kaliteli sağlık hizmetini uzun yıllardır veriyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarında akraba evliliğinin bölgede yaygın olarak devam ettiğini de belirten Dr. Kırımi, “Akraba evliliği hala ilimizde ve bölgemizde yaygın biçimde devam etmektedir. Biz önermiyoruz ama akraba evliliği burada yöresel bir kültür halinde devam ediyor. Tabi akraba evliliğinin sonuçlarını bizim gibi klinikler görüyor. Akraba evliliği sonucu maalesef sakat doğan bebekler, kemik ve cilt anomali bebekler şuan içerde var. Bölgemizde sağlık müdürlüğümüzün verilerine göre, her beş evlilikten birisinin akraba evliliği olduğunu biliyoruz. Yani yüzde 20 civarı akraba evliliği var. Bir şey olmaz diyor, halkımız ama olanların başına ateş düşüyor. Biz burada akraba evliliği sonucu meydana gelen problemli bebeklerle sık sık karşılaşıyoruz. Mümkün olduğunca yakın akrabalarla evlenmemek lazım. Şimdi devletimiz tarafından evlilik öncesi testler de yapılmaya başladı. Mümkün olduğunca bu SMA, kan uyuşmazlığı testleri yaparak daha sağlıklı evliklerde bulunmak, daha uygun olur diye düşünüyoruz” dedi.