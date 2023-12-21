Uzmanı uyardı, kapalı ortam hasta ediyor

Artan grip vakaları ile ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, "Bu sene hastalarda artış olduğunu görüyoruz. Hastaneye gelen hastaların sayısal olarak artış gösterdiğini gözlemledik. Kış biraz erken de başladı, yağmurlar yağdı ve don etkisi var. Kovid kaynaklı olduğunu da düşünüyoruz. Bu kovidin varyantlarından kaynaklı olabilir" ifadelerini kullandı.

Klinik olarak en sık gelen yaş grubunun yaşlı hastalar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökdemir şöyle konuştu:

"Yaşlı ve küçük çocuklar özellikle KOAH, tansiyon, kalp yetmezliği ya da diyabet gibi rahatsızlıkları olan hastalarda ölümcül sonuçlara kadar varabiliyor. Hastayı öldüren virüsün kendisi değildir, ama önceden olan kronik rahatsızlıkla beraber ölüm oranlarının artmasına neden olur."

Korunma ve tedavi yöntemlerine değinen Prof. Dr. Gökdemir, "Korumanın yollarından en basit olanı cerrahi maske kullanmak. İkincisi de kapalı ortamdan uzak durmak lazım. Kapalı ortamda virüs daha kolay bulaşır. Ev ziyaretlerinde temas etmemek çok önemli bir faktördür. El yıkama da önemli bir diğer faktördür. Gribal enfeksiyonlara virüs neden oluyor. Bunun için antibiyotik tedavisi yok. Tedavide, yaşlılarda komorbite varsa hastanede tedavi etmek lazım. Öbür türlü, vitamin içerikli yiyecekler, sebze meyve tüketmek, bol sıvı ve sulu yiyecekleri yemek lazım. Dengeli beslenmek de en önemli faktörlerden birisidir" dedi.

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