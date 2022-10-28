Uzman isimler 'Türkiye Yüzyılı'nı yorumladı: 'Yeni Kızılelma... Erdoğan bilinen siyasete format attı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun detaylarını bugün Ankara Spor Salonu'nda duyurdu. Gazeteciler ve uzman isimler, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini değerlendirdi.

SELVİ: YENİ KIZILELMA TÜRKİYE YÜZYILI

Hürriyet Gazetesi yazası Abdulkadir Selvi, "Yeni Kızılelma, Türkiye Yüzyılı" diyerek, "Önemli başlıklar vardı. Erdoğan yeni bir siyaset tarzı önerdi. Bilinen siyasetlere de bir format attı aslında. Zaten salon düzeninde de bildiğimiz klasik düzeni yoktu, çok farklı bir şey vardı. Protokolün oturduğu zeminde millet vardı. Türkiye Yüzyılı'nın ana omurgasını millet oluşturacak mesajını vermişti. Başlangıcı doğru bir başlangıç olarak yaptı. 17 madde halinde Türkiye Yüzyılını anlattı. Benim üzerinde durmak istediğim birkaç nokta var. Yassıada'yı vurguladı, Diyarbakır Cezaevi'ni vurguladı. Ama Mamak vurgusu da vardı. Cumhur İttifakı'yla birlikte yapacağız diye güçlü bir vurgu vardı. Elbette ki bizim vatandaşlarımız, Türkler, Kürtler, Aleviler her zaman sayılır. Ama bizim vatandaşlarımız olan gayrimüslimler sayılmazdı, sayın Cumhurbaşkanı yeni Türkiye Yüzyılı perspektifinde onlara da yer verdi. Hem davetlilerdi, hem de konuşmasında da onlara da ayrı bir yer vermiş oldu. Yeni Türkiye Yüzyılı perspektifini, yeni Kızılelma olarak ifade etmesi de altı çizilmesi gereken noktalardan birisiydi ama ben şunları gördüm. Bunları AK Parti'ye oy vermiş vermemiş tüm kitlerle birlikte yapmayı vaat etti" dedi.