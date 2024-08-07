Uzman isim Adana depremini değerlendirdi! 'Biriken stres ve enerji ilerliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'da 1'er dakika arayla peş peşe yaşanan depremlere ilişkin konuştu.

'ADANA, DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEL İLLERİMİZDEN BİRİ'

Prof. Dr. Sözbilir, "Adana, her ne kadar il merkezinden doğrudan diri bir fay içermiyor olsa da il merkezinin yakın doğusunda Misis Fayı, Karataş Fayı, Yumurtalık Fayı, İskenderun-Düziçi Fayı, Topraklale Fayı, kuzeyinde Ecemiş Fayı, Saimbeyli Fayı ve Sayrun Fayı, güneyinde Kıbrıs Yayı'nın varlığı nedeniyle deprem tehlikesi yüksek illerimizden biridir. Bu sabah, Adana'nın Kozan ilçesinde art arda meydana gelen 3 deprem, Saimbeyli Fayı'nın güney ucundaki fay parçalarının aktivitesini göstermektedir. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri oluşan depremlerin sol yanal doğrultu atımlı faylanma mekanizmasına sahip olduğuna dair veriler içerdiğini belirtmektedir" dedi.

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'BİRİKEN STRES VE ENERJİ İLERLİYOR'

Adana'daki depremlerin, tetiklenen fayların varlığını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Doğal olarak 6 Şubat depremlerinde kırılan fay parçalarının uçlarında biriken stres ve enerji transferinin, Göksun'un güneyinde Adana, Çelikhan'ın kuzeyinde Elazığ ve Bingöl'e, Doğanşehir'in kuzeyinde Malatya, batıya doğru Kahramanmaraş, doğu ve güneye doğru ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Hatay'a doğru ilerlediği belirtilebilir. Bu durumda depreme hazırlık konusuna hız verilmesi, il düzeyinde deprem master planlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi ve İl Afet ve Risk azaltma planlarında (İRAP) tanımlanan eylemlerin zamanında yerine getirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir" diye konuştu.