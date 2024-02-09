İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon Kapsülü, Dünya’ya döndü. Astronotlar kapsülden çıktı. Alper Gezeravcı, günler sonra Dünya’da ilk adımlarını attı. Peki, Uzayda tuvaletlerini nasıl yapıyorlar? Uzayda tuvalet var mı, tuvaletlerini nereye yapıyorlar?

Uzayda tuvaletlerini nasıl yapıyorlar?

Uzayda yer çekimsiz (daha doğrusu kütle çekimin az olduğu) bir ortamda günlük insani ihtiyaçlarımızı gidermek oldukça zor. Yemek yemek, su içmek, uyumak, tuvalet ihtiyacı…

Tuvaletin kapısı yoktur ve bölme olarak perde kullanılmaktadır. Bir sifona sahip olmayan bu sistem tüm atıkları elektrikli süpürgeye benzer bir hortumla emer. Bunun nedeni, aktif olarak emilmediği takdirde atıkların yavaş yavaş yüzeye çıkmasıdır.

Uzayda yer çekimsiz (daha doğrusu kütle çekimin az olduğu) bir ortamda günlük insani ihtiyaçlarımızı gidermek oldukça zor. Yemek yemek, su içmek, uyumak, tuvalet ihtiyacı…