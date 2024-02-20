Uzayda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan 'turistik gezi' eleştirilerine yanıt

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı. Gezeravcı uzay seyahatine 'turistik gezi' eleştirilerine yönelik "Üzülmedim, her görüşe saygılıyım. Bu konuda eleştirilerine dile getirenlere saygılarımı sunuyorum, eleştiri sınırlarını belirlerken herhangi bir şeye ket vurduklarında aslında ket vurdukları konu kendi çocuklarının gelecekleri. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Gezeravcı'nın açıklamalarından satır başları:

Herhangi bir adaptasyon sorunu çekmedik. Bıraktığımız noktadan devam ediyoruz. Uzaya erişen BM listesindeki 193 ülkenin içinde 22'nci ülke olmamızın gururunu yaşıyorum. Ülkemizin ne kadar ayrıcalıklı konumu olduğunu görmekten etkilenmişimdir. Müthiş bir lokasyondayız, bu görüntüyü uzaydan ülkemizle birlikte tüm kıtaların konumlanmasına erişmekten etkilendim.

(Turistik gezi eleştirileri) Eleştirilerin hepsine saygı duyuyorum. Hepsinden öğrenebileceğimiz bir şeyler var. O insanlarımızın da kendi değerlendirme kriterleriyle düşündükleri vardır. Üzülmedim, her görüşe saygılıyım. Elde edilen başarı birey olarak Türkiye'nin yetiştirdiği birisiyim. Dolayısıyla burada bütün kredi ülkemizin ve devletimizin kredisi. Bu konuda eleştirilerine dile getirenlere saygılarımı sunuyorum, eleştiri sınırlarını belirlerken herhangi bir şeye ket vurduklarında aslında ket vurdukları konu kendi çocuklarının gelecekleri. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor.

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(Uzay yolculuğuna hazırlık süreci) Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Biz bunu 100. yılımızda ilk defa yapacağımız için başarıya odaklandık. Çok şükür yoğunluk hazırlık süreciyle başarısızlığa çok da tahammülümüzün olmadığını göz önünde bulundurarak müthiş bir hazırlık süreci geçirdik. Havacılık hep hayalimdi. Uzayı hiçbir zaman hayal bile etmeye cüret edememiştim.

(Uyku süreci) Normalde dünyadaki zamanla yaşıyoruz. 24 saat olarak yaşıyoruz. 6'da kalkıp 10'da sonlanan döngümüz var. 14 gün kalan insan için uyku lüks kalıyor. Havacılık tecrübemden kaynaklı bünyeyle ilgili uykuyu sekte olmadığını bilerek kontrollü olarak kısaltarak faaliyet gösterdim. Spor yaparak görevimi yaptım. Ortalama 4-5 saat uyudum. Ayakta da ters de uyuyabilirsiniz, vücut bunu algılamıyor. 6 ay kalan astronotların yerleri var. Bizim kalış imkanımız uyku tulumlarını modüle sabitleyerek oldu. Taşıma gibi gerekliliği yok tulumun. Sizi sabit tutması gerekiyor. Yemekler tabakta servis edilmiyor. Su muhafazalı alüminyum kaptan kelepçeli pipetlerle içip sonra ağzını hemen kapatmanız gerekiyor. Türk mutfağını biliyorsunuz, hakikaten tüm dillere düşmüş mahareti var. Türk mutfağını herhangi mutfakla kıyaslama imkanı yok. Annem babam hazırlık yapmışlar.

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