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Uyuşturucuyla mücadele derneğinde silahlı kavga! 'Sen görürsün' dediler derneği bastılar

Diyarbakır’da Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği’nde (TMMBMED) 2 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan Dernek Başkanı Mehmet T.’nin ifadesinde, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişiler ile konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de sen görürsün dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.

27.03.2024 - 11:22 | | Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Uyuşturucuyla mücadele derneğinde silahlı kavga! 'Sen görürsün' dediler derneği bastılar

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Peyas Caddesi’ndeki TMMBMED’de meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G.N. (22) ve M.A.N. (25) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G.N. ve M.A.N., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili H.D. (16) ve Mehmet T.’yi gözaltına aldı.

‘MADDE KULLANMAMALARINI SÖYLEDİM, AKŞAM DA BU OLAY YAŞANDI’

Dernek Başkanı Mehmet T.’nin ifadesinde, olay yaşanmadan önce sabah saatlerinde mezarlığa gittiğini ifade ederek, “Peyas Mezarlığı’nda madde kullanan kişiler ile konuşmaya gittim. Orada madde kullanmamalarını söyledim. Karşımda olan kişiler de ‘sen görürsün’ dedi. Akşam da bu olay gerçekleşti” dediği öğrenildi.

Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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