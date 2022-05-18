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Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' operasyonu

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye’ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

18.05.2022 - 13:27 | | Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)
Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya, yardımcısının ise oğlu Ceyhan Çetinkaya olduğu ortaya çıktı. Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu


İstanbul Havalimanı’ndan farklı tarihlerde ülkeye giriş yapacak olan Fas uyruklu 4 kadının, uyuşturucu taşıyacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Kadınlar 3 farklı tarihte havalimanından giriş yapacakları sırada gözaltına aldı.

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

Yapılan muayenelerde kadınların midesinden 774 parça kapsül içerisinde 4 kilo 862 gram toz esrar ele geçirildi. Ekipler, kadınları ve onlara yardım eden toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken ekipler, konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

"ÇETE LİDERİ KAÇMAK ÜZEREYDİ"

Narkotik polisleri, olayın ardından yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takiplerine devam etti. Yapılan çalışmaların sonunda geçen pazartesi günü, uyuşturucu şebekesinin üyelerine ait İstanbul ve Edirne’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

Operasyonda çete lideri Aydın Çetinkaya, yardımcısı ve oğlu Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin firari olarak aranan ve uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Çetinkaya’nın yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çete lideri Aydın Çetinkaya ve yardımcısı Ceyhan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkayanın kardeşi ve yeğenine kapsül operasyonu

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Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' operasyonu

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' operasyonu

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