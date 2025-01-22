Üsküdar'da işçi konteynerlerinde yangın
22.01.2025 - 17:07Güncellenme Tarihi:
İstanbul Üsküdar’da, bir inşaat sahasında işçi konteynerlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Üsküdar'da Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.
İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.