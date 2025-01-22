Üsküdar'da işçi konteynerlerinde yangın

Üsküdar'da Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.