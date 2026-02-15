Üsküdar'da gece alevlerle aydınlandı: 1 bina tamamen kül oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.02.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Üsküdar ilçesine 2 katlı bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangında bina tamamen kül oldu.

İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak'taki 2 katlı metruk binada saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın tamamını sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada yapılan kontrollerde içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

