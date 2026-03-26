Üsküdar'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var
26.03.2026 - 14:48Güncellenme Tarihi:
İstanbul Üsküdar’da seyir halindeki iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan iki sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza saat 23.45 sıralarında Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiya göre seyir halindeki iki otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.
Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise, kazada yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.