GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜsküdar'da dehşet: Karşıya geçerken otobüs çarptı!
HaberlerGündem Haberleri Üsküdar'da dehşet: Karşıya geçerken otobüs çarptı!

Üsküdar'da dehşet: Karşıya geçerken otobüs çarptı!

31.03.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Üsküdar'da dehşet: Karşıya geçerken otobüs çarptı!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya İETT otobüsü çarptı. Kaza kameralara yansıdı.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen kişiye seyir halindeki 34 HO 3564 plakalı İETT otobüsü çarptı. Kazanın etkisiyle yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Mezarından bir an olsun ayrılmıyorlar! Kedilerden sahibine duygulandıran vefa
#Gündem

Mezarından bir an olsun ayrılmıyorlar! Kedilerden sahibine duygulandıran vefa

