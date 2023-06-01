Metro Ä°stanbul'un twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, â€œM5 ÃœskÃ¼dar-Ã‡ekmekÃ¶y Metro HattÄ±mÄ±zda teknik bir arÄ±za nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Ã‡ekmekÃ¶y istasyonlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi. YaÅŸanan arÄ±zanÄ±n kumanda merkezinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, istasyondan Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar ÃœskÃ¼dar Yamanevler istasyonlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan Ã¼cretsiz Ä°ETT seferleri ile yoluna devam etti. OtobÃ¼s duraÄŸÄ±nda yoÄŸunluk oluÅŸtu.Â

Yamanevler istasyonundan Ã§Ä±kan bir vatandaÅŸ, â€œAnlamadÄ±m, ben de iÅŸe nasÄ±l gideceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Altunizadeâ€™ye gidiyordum. Oradan metro ile Fikirtepeâ€™ye gidecektim. AÅŸaÄŸÄ±daki beyefendiler sadece arÄ±za olduÄŸunu, Ã§Ä±kÄ±p otobÃ¼se binmemizi sÃ¶ylediler. OtobÃ¼se ya da taksiye bineceÄŸim bilmiyorum" dedi.Â