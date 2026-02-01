Uşak’ta sağanak felakete dönüştü! Korkulan oldu, o yol çöktü

Haberin Devamı

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından köy yolunun bir bölümünde çökme oluşurken, yolun bazı noktalarında da derin çatlaklar meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından yapılan kontrollerde olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle yol araç trafiğine kapatılırken, köylere ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekiplerince alternatif güzergâh oluşturuldu.

Öte yandan Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara, çöken yolu kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı.