GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUşak'ta komşu dehşeti: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
HaberlerGündem Haberleri Uşak'ta komşu dehşeti: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Uşak'ta komşu dehşeti: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

10.03.2025 - 14:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Uşak'ta komşu dehşeti: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Güncel Haberler

Genç yetenek, yaptığı resimlerle hayran bırakıyor
#Gündem

Genç yetenek, yaptığı resimlerle hayran bırakıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İmralı süreci ve yeni anayasa açıklaması
#Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İmralı süreci ve yeni anayasa açıklaması

Mardin'de 'bayat ekmek kutusu'na bırakılan ekmekler değerlendirilerek israf önleniyor
#Gündem

Mardin'de 'bayat ekmek kutusu'na bırakılan ekmekler değerlendirilerek israf önleniyor