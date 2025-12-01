Uşak'ta kanalizasyondan dehşet çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.12.2025 - 19:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Uşak'ta belediye ekipleri kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı açmak için çalışma yaptığı sırada kanalizasyon içerisinde cenin bulundu.

Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokak'ta bulunan kanalizasyonda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

