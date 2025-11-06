Uşak'ta evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.11.2025 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (AA)

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 2 katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.

Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

