GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemUşak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HaberlerGündem Haberleri Uşak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

15.06.2025 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Uşak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi.

Yangın bölgesine yakın köylerde yaşayanlar da İl Özel İdaresi tarafından muhtarlıklara bırakılan yangın söndürme tankerleriyle yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında 50 dönümlük meşelik alan zarar gördü.

 

Güncel Haberler

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
#Gündem

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Tevfikiye Camisi'nden Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğuna "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı
#Gündem

Tevfikiye Camisi'nden Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğuna "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı

Düzce'de çocuklar babaları için rengarenk pastalar yaptı
#Gündem

Düzce'de çocuklar babaları için rengarenk pastalar yaptı