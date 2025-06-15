Uşak'ta ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi.

Yangın bölgesine yakın köylerde yaşayanlar da İl Özel İdaresi tarafından muhtarlıklara bırakılan yangın söndürme tankerleriyle yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında 50 dönümlük meşelik alan zarar gördü.