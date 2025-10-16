Üretim artıyor! Beyaz fasulye geniş alanlara yayıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz ve teknik personeller üreticilerle bir araya gelerek, fasulye hasadını takip etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılında başlatılan Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında üreticilerin artık planlamaya uygun ürünler seçmeleri gerektiğini vurgulayan Köse, "Üreticilerimizin polikültür tarım yaparak doğal riskleri azaltmaları ve mutlaka TARSİM tarım sigortası yaptırmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Köse ayrıca, beyaz fasulye tarımının riski düşük alanlarda ve zamanında yapılmasının verim açısından kritik olduğunu belirterek, "İdeal şartlarda yapılan üretimde pazar sorunu yaşanmıyor. Coğrafi işaretli Aydıntepe şeker fasulyesi lezzeti ve aromasıyla bölgede aranan ürünler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.