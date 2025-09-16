Üreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede

Erbaa ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ve Akdeniz meyve sineğine karşı çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Salkımören ve İveronu köyleri ile Gökal beldesinde "Entegre Zararlı Yönetimi" kapsamında feromon tuzaklarını kontrol etti.

Yapılan incelemelerde zararlı popülasyonları takip edilerek üreticilerin bilgilendirilmesi amaçlandı. Çalışmalarla birlikte, bölgedeki bağ ve meyve bahçelerinde ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, düzenli tuzak kontrolleri sayesinde zararlılarla mücadelede erken uyarı sisteminin etkinliğinin artırıldığını belirtti.