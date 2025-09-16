GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede
HaberlerGündem Haberleri Üreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede

Üreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede

16.09.2025 - 00:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Üreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kahverengi kokarca ve Akdeniz meyve sineğine karşı böceklerin doğal sinyallerini taklit eden feromon tuzaklarıyla ürün kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Erbaa ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ve Akdeniz meyve sineğine karşı çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Salkımören ve İveronu köyleri ile Gökal beldesinde "Entegre Zararlı Yönetimi" kapsamında feromon tuzaklarını kontrol etti.

Yapılan incelemelerde zararlı popülasyonları takip edilerek üreticilerin bilgilendirilmesi amaçlandı. Çalışmalarla birlikte, bölgedeki bağ ve meyve bahçelerinde ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, düzenli tuzak kontrolleri sayesinde zararlılarla mücadelede erken uyarı sisteminin etkinliğinin artırıldığını belirtti.

Güncel Haberler

Tillo'da kadınlar bir ilke imza attı: Temizlik malzemelerini kendileri üretiyor
#Gündem

Tillo'da kadınlar bir ilke imza attı: Temizlik malzemelerini kendileri üretiyor

Üreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede
#Gündem

Üreticinin cebine resmen göz koyuyorlar! Ürün kayıplarını önlemek için tuzaklar devrede

Ata tohumundan üretiliyor! Lezzetiyle dikkat çekiyor
#Gündem

Ata tohumundan üretiliyor! Lezzetiyle dikkat çekiyor