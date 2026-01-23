GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜnye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü
HaberlerGündem Haberleri Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü

Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü

23.01.2026 - 21:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Fatsa ilçesinde inşaat mühendisi olan Bekir Y., Erzurum’a gitmek üzere yola çıktı. Ünye’deki arkadaşını yanına almak için Irmak Caddesi’ne giriş yapan Bekir Y. idaresindeki 52 BK 087 plakalı kamyonet, sol teker bölümünden aniden alev aldı. Aracın alt kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü Bekir Y. aracı durdurarak kendisini dışarı çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen alevlerin sardığı kamyonet, kısa sürede demir yığınına döndü. Yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmalarının ardından kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Batman'da hasret yıllar sonra sona ermişti: Kardan adamlar kentin simgesi oldu
#Gündem

Batman'da hasret yıllar sonra sona ermişti: Kardan adamlar kentin simgesi oldu

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
#Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü
#Gündem

Ünye’de seyir halindeki kamyonet çıkan yangında küle döndü