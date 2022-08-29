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Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Hakkında gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ban'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

29.08.2022 - 13:45 |
Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, bir süre önce özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü olan eşi Ünsal Ban hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ünsal Banı Muğlanın Milas ilçesindeki yol kontrolünde, bir otomobilde gözaltına aldı. Ünsal Banın deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

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