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Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceyda Öztürk (19), kaldığı yurdun odasında ölü bulundu.

22.03.2022 - 16:23 | | Tayfur KARA-Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)
Üniversiteli Ceyda, yurt odasında ölü bulundu

 

Olay, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi'ndeki özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Ceyda Öztürk'ü yatağında hareketsiz gören arkadaşları, yurt görevlilerine haber verdi. İhbarla yurda giden sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için adli tıp morguna kaldırıldı. 

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