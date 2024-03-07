Üniversitelerde yeni açılacak bölümler 2024! Üniversitelerde hangi bölümler açılacak, yapay zeka mühendisliği hangi üniversitelerde var? Yeni üniversite bölümleri
Üniversitelerde açılacak yeni bölümler ile ilgili açıklama YÖK’ten geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ile ilgili yeni üniversite bölümleri açılacağını duyurdu. Yapay zeka ile ilgilenenler ve eğitim almak isteyenler, yeni bölümlerin neler olduğunu ve hangi üniversitelerde açılacağını sorgulamaya başladı. Peki, yeni üniversite bölümleri neler? İşte Üniversitelerde yeni açılacak bölümler 2024…
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen “Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri” toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Özvar, "Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm/program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini Yükseköğretim Kurulumuza sundu." dedi.
Özvar, çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini ve yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılmasına karar verdiklerini açıkladı.
Yapay zeka ile ilgilenen adaylar, üniversite eğitimi almak için detayları merak etmeye başladı. Bu kapsamda, "yeni açılan üniversite bölümleri hangileri", "yapay zeka bölümü açıldı mı", hangi üniversitede yapay zeka bölümü var" gibi soruları araştırıyor.
İşte yeni açılan bölümler ve yapay zeka bölümü olan üniversiteler...
Yeni açılacak önlisans bölümleri:
Yapay Zekâ Operatörlüğü
Büyük Veri Analistliği
Otonom Sistemler Teknikerliği
Dijital Dönüşüm Elektroniği
Robotik ve Yapay Zekâ
Oyun Geliştirme ve Programlama
Bulut Bilişim Operatörlüğü
İmalat Yürütme Sistemleri
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
İnsansız Araç Teknikerliği
Ön-yüz yazılım Geliştirme
Arka-yüz yazılım Geliştirme
Lisans ve önlisans programlarının açılacağı üniversiteler:
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi