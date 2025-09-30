Üniversite yurdunda kahreden ölüm!

Haberin Devamı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir öğrenci yurdunda kalan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki pencereden düştü. Sesleri duyan diğer öğrenciler yurdun zeminine baktığında Tuluk’un yerde hareketsiz yattığını gördü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Sıla Ahsen Tuluk'un cenazesi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ölüm haberi genç kızın yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Cenazenin yarın Antalya Kepez’de kılınacak namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.