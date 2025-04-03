GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜniversite öğrencileri burslarını çocukların mutluluğuna harcadı
HaberlerGündem Haberleri Üniversite öğrencileri burslarını çocukların mutluluğuna harcadı

Üniversite öğrencileri burslarını çocukların mutluluğuna harcadı

03.04.2025 - 09:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Üniversite öğrencileri burslarını çocukların mutluluğuna harcadı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, burslarından artırdıkları paralarla Bostanlık köyünde yaşayan çocuklara futbol, voleybol ve basketbol topları hediye etti. Düzce Üniversitesi öğrencisi Duygu Suat Sülkü, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Bostanlık İlkokulu’ndaki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendi cebimizden biriktirdiğimiz paralarla futbol, voleybol ve basketbol topları aldık ve onlarla birlikte oyun oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri Dümerang ile birlikte Ramazan Bayramı tatilinde ilkokul öğrencilerini mutlu etmek istedi. Burslarından artırdıkları ile voleybol, futbol ve basketbol topu alan öğrenciler, Bostanlık köyünde çocuklarla buluştu. Hediyelerini verdikten sonra çocuklarla oyun oynayan gençler, unutulmaz bir gün yaşattı.

Üniversite öğrencileri burslarını çocukların mutluluğuna harcadı

Düzce Üniversitesi öğrencisi Duygu Suat Sülkü, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Bostanlık İlkokulu’ndaki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendi cebimizden biriktirdiğimiz paralarla futbol, voleybol ve basketbol topları aldık ve onlarla birlikte oyun oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Üniversite öğrencileri burslarını çocukların mutluluğuna harcadı

Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya: Gürcistan’a kaçtılar, Türk polisinden kaçamadılar! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
#Gündem

Bakan Yerlikaya: Gürcistan’a kaçtılar, Türk polisinden kaçamadılar! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Ordu'nun gizli cennetine bayramda yoğun ilgi! Tepeli karabatakların yuvası Hoynat Adası, bayramda turistleri büyüledi
#Gündem

Ordu'nun gizli cennetine bayramda yoğun ilgi! Tepeli karabatakların yuvası Hoynat Adası, bayramda turistleri büyüledi

Belediyenin onayıyla tek kişinin katıldığı ihale ile satılan, dünyaca ünlü Kekova manzaralı arazinin satışı mahkemeye takıldı!
#Gündem

Belediyenin onayıyla tek kişinin katıldığı ihale ile satılan, dünyaca ünlü Kekova manzaralı arazinin satışı mahkemeye takıldı!