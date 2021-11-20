UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliğine Gülnur Aybet atandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.
20.11.2021 - 02:08 | | AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aybet'in atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.