Ümraniye'de korkunç anlar: Otomobil bariyerlere saplandı!

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HIB 578 plakalı otomobil, önce 34 TFR 71 plakalı taksiye, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Üsküdar yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.