Ümraniye'de korkunç anlar: Otomobil bariyerlere saplandı!

21.01.2026 - 08:07
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korkunç anlar yaşandı. Seyir halindeki araç önce taksiye sonra da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HIB 578 plakalı otomobil, önce 34 TFR 71 plakalı taksiye, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Üsküdar yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

