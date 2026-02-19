Ümraniye'de iş yerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul Ümraniye’de 3 Aralık’ta gerçekleşen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan U.Ç. (44), B.K. (22) ve S.Ö. (22) isimli şahıslar Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

U.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet Beretta Gardone ibareli 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirilirken, yakalaması yapılan şahıslar adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



