Bir damlası için günlerce emek veriliyor! Asırlık yöntemle kadınların mesaisi başladı

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Tamamen doğal ve nesilden nesle aktarılan geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, günler süren zahmetli yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Bu şekilde hem köy ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin önemli kültürel değerlerinden biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.