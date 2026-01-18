GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÜmraniye'de gece alevlerle aydınlandı: 3 katlı binada korkutan yangın
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye'de gece alevlerle aydınlandı: 3 katlı binada korkutan yangın

Ümraniye'de gece alevlerle aydınlandı: 3 katlı binada korkutan yangın

18.01.2026 - 09:08Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Ümraniye'de gece alevlerle aydınlandı: 3 katlı binada korkutan yangın

Ümraniye’de 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Huzur Mahallesi Sulh Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler daireyi tamamen sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Çevre ilçelerden gelen ekiplerin desteğiyle yangına farklı noktalardan müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Ümraniye'de gece alevlerle aydınlandı: 3 katlı binada korkutan yangın
#Gündem

Ümraniye'de gece alevlerle aydınlandı: 3 katlı binada korkutan yangın

Edirne'nin en işlek caddesinde görüldü: Mağazaları Bulgarlar doldurdu
#Gündem

Edirne'nin en işlek caddesinde görüldü: Mağazaları Bulgarlar doldurdu

İnternetten video izlerken yeni işini buldu! Genç girişimci kimsenin cesaret edemediğini yaptı, paraya para demiyor
#Gündem

İnternetten video izlerken yeni işini buldu! Genç girişimci kimsenin cesaret edemediğini yaptı, paraya para demiyor