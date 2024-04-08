Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de alınan kongre kararı sonrası peş peşe istifalar yaşandı. Partide ilk istifa açıklaması seçim gecesi İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'dan gelmiş ve Yılmaz'ın ardından Buğra Kavuncu ve Burak Akburak da istifasını duyurmuştu.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASININ ARDINDAN İSTİFA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ümit Özlale, İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ve yüzde 3.64'lük oy oranı ile 4 sırada yer almıştı.

"PARTİ İLK GÜNLERDEKİ HEYECANINI KAYBETTİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum." diyen Özlale, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Haberin Devamı

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla,