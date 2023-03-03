Ulusal Risk Kalkanı’nda ilk buluşma

Şehirlerin afetlere dirençli hale getirilmesini amaçlayan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ön toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

Aralarında Naci Görür, Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz, Cenk Yaltırak ve Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin de yer alması beklenen 50’nin üzerinde bilim insanı Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde bir araya gelecek.

TÜM AFETLERE KARŞI MODEL

Toplantıya ilişkin bilgileri aktaran Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, "Belirlenen eksiklikler çerçevesinde bilim insanlarının önerileriyle tüm afetlere karşı model geliştirilecek." dedi.

Amacın bir anlamda karşılaşılabilecek doğa olaylarına karşı alınabilecek tüm önlemleri almak olduğunu belirten Hande Fırat, "Şehirlerin yenilenmesi ya da bazılarının farklı bölgelere taşınması da gündemde. Afet yaşanması durumunda müdahale, tedarik gibi