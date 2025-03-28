Uludağ'daki otel yangını! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 4 şüpheli tutuklandı
28.03.2025 - 23:54Güncellenme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı: Soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medyasından açıklama yaptı: Soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.
İşte Bakan Tunç'un paylaşımı;
Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında;
- 4 şüpheli tutuklanmış,
- 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.