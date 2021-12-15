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Uludağ'da yılbaşı eğlencesi kişi başı 3 bin liradan başlıyor

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da sezon açıldı. Yeni sezondan umutlu olan otel işletmecileri, yılbaşında yüzde 100 doluluk beklediklerini söyledi. Yılbaşını Uludağ’da geçirmenin kişi başı maliyeti ise 3 bin liradan başlıyor.

15.12.2021 - 11:54 | | Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Uludağ'da yılbaşı eğlencesi kişi başı 3 bin liradan başlıyor

Bursa'da 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da sezon açıldı. Bölgede aralıklarla yağış devam ederken, kar kalınlığı yer yer 30 santime ulaştı. Yağışın hafta sonu etkisini artırması bekleniyor. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ’da yılbaşı hazırlıkları da sürüyor. Otellerdeki rezervasyon oranı konaklama ücretlerinin yeniden belirlenmesine rağmen yüzde 50’yi aştı.

Otel yöneticilerinden Harbi Türk, bu sezon ilginin yoğun olduğunu ifade etti. Yılbaşında otellerin doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını belirten Türk, şöyle konuştu:

“Sezona karla başladığımız için çok mutluyuz. Otelimizi geçtiğimiz hafta açtık. Bu hafta sonu otellerin tamamı açılacak. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, bütün işletmeciler yılbaşına konsantre olmuş durumda. Yılbaşı için doluluk oranlarımız iyi gidiyor. Yüzde 40-50’yi aşmış durumda. Kar yağışı devam ederse yüzde 80’lere yaklaşır. Yılbaşının ardından sömestir geliyor. Hafta sonları da zaten boş geçmiyor. Talep açısından geçtiğimiz yıla göre daha iyi diyebilirim. Bu yıl, kayak yapmak isteyen ve kış tatili geçirmek isteyen çok daha fazla misafirimiz var. Şu an talepler iyi, biz mutluyuz.”

Yurt dışından da yoğun talep olduğunu söyleyen Türk, “Ağırlıklı olarak yerli turistlerden talep var ama daha çok BDT pazarı dediğimiz Rusya bölgesinden misafirler var. Ukrayna, Balkanlar ve Romanya’dan ilgi var. Her zaman olduğu gibi Avrupa’dan talep yoğun. Orta Doğulu misafirlerimiz de Uludağ’dan vazgeçemiyor” diye konuştu.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Uludağ’daki konaklama ücretleri ile ilgili de bilgi veren Türk, şunları kaydetti:

“Tesisimiz ve Uludağ’daki çoğu tesis tam pansiyon plus çalışıyor. Yılbaşında gecelik kişi başı fiyatımız 3 bin lira. Buna yılbaşı galası da dahildir. 2 ve 3 gece şeklinde misafirlerimiz konaklayabilir. Yılbaşı sonrası, sömestir döneminde kişi başı fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor. Aralık ayında hafta sonu kişi başı fiyatı bin 500 lira, hafta içi bin lira. Ocak ayında ise kişi başı konaklama fiyatları bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.”

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