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Ülke genelinde eş zamanlı uygulama! 2 bin 398 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 21 bin 856 personelin görev aldığı 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişinin yakalandığını açıkladı.

17.02.2022 - 11:17 |
Ülke genelinde eş zamanlı uygulama! 2 bin 398 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün ülke genelinde 'Aranan Şahıslar' uygulaması gerçekleştirildi. 21 bin 856 personelin görev yaptığı uygulamada, 2 bin 676 adreste arama yapıldı. 

Uygulama sonucu 1931'i hükümlü, 467'si hakkında yakalama emri olan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 'adam öldürme' suçundan 11, 'hırsızlık' suçundan 302, 'yaralama' suçundan 282, 'cinsel' suçlardan 58, 'yağma' suçundan 29, 'dolandırıcılık' suçundan 135, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 98, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 4, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan 38 kişi de bulunuyor.

Ayrıca 2'si çocuk olmak üzere kayıp 9 kişinin bulunduğu uygulamada; 7 av tüfeği, 6 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 284 mermi, 2 bin 960 gram esrar, 47 gram eroin, 7 gram bonzai ve 3 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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