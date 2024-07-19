Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılım kaosuyla ilgili detayları anlattı: Global bir problem olduğunu gördük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı.

Yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arıza ve Türkiye'deki etkileri üzerine konuşan Uraloğlu, "Tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi.

İşte Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;

En gelişmiş ülkeler bile hizmet alıyor.

Daha emniyette hissetmeniz için Türksat 6A var. Yazılımı bizim. Kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Ne kadar yerlileştirebilirsek o kadar daha az etkileniriz.

Uçakları yöneten navigasyon sistemleri var. Arada bir siber saldırı yaparak İstanbul üzerinde seyahat ederken pilot kendini Azerbaycan Bakü üzerinde zannedebiliyor.

Dolayısıyla burada elbette problem var. Biz de yoğun bir şekilde kafa yoruyoruz. Devletin bütün kurumları burada.

"GLOBAL BİR PROBLEM OLDUĞUNU GÖRDÜK"

7400 tane bu konunun uzmanı arkadaşımız var. Her türlü olayı takip ediyoruz ve bu olay olduğunda da biz siber saldırıyı ilk THY ile ben öğrenmiş oldum. Erken saatlerde siber saldırı diye düşündük ama global bir problem olduğunu gördük.

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