Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, CNN Türk'te detayları anlattı: Türksat 6A'nın yerlilik oranı yüzde 80

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te Akıl Çemberi programında CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

TÜRKSAT 6A 9 TEMMUZ'DA UZAYDA

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: Uzayda yörüngeler var. Orada ancak sizin hakkını aldığınız yörüngelere uydu fırlatabiliyorsunuz. Yani orada bir ön almanız gerekiyor. Bazen ihtiyacınız yoksa bile, o hakkınızı almanız gerekiyor. Bizim şu an 5 tane haberleşme uydumuz var sivil ve askeri olarak. Biz 5 tane haberleşme uydusu ile dünyanın 3,5 milyar nüfusunu kapsıyoruz.

"FIRLATMA SPACEX ÜZERİNDEN OLACAK"

Uydu üreticiliği yapan 11. ülkeyiz. Bundan sonra uydu pazarlamacılığını da yapmış olacağız. Uzayda bir 15 ay da görev yapacak uydumuz olmuş olacak. Bu senenin sonunda göreve başlamış olacak. Fırlatma SpaceX tesislerinden olacak. Uydumuz zaten gitti son rütuşları yapılıyor. Bizim için özellikle askeri haberleşme daha kıymetli. Bunu riske atacak hiçbir sürecin içinde olmamamız gerekiyor. Uzaydaki sürekliliğimizi devam ettirmiş olacağız. Ukrayna'daki savaşta bu alçak yörünge uyduları kullanıldı örneğin. Burası bizim hava operasyonlarımızda bu işimize yarayacak. Tabi henüz tek başına yeterli değil.

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TÜRKSAT 6A'NIN YERLİLİĞİ YÜZDE 80

10 sene 20 sene önce 'İHA yapacağız' tartışmalarından bugün bırakın güvenliği, orman yangınlarında 14 tane SİHA kullanılıyor. Hayatımızın o kadar içine girdi ki. Onu yapan ülke bugün geldi 6A'yı yaptı. Yazılımı, fikri mülkiyeti üretimi tamamen bize ait. Yerlilik yüzde 80 üzerinde. Genel üretimi bizde, yüzde 10-15 civarında dış girdi var. Bu da başlangıç için çok normal. Birçok testler yapılıyor. Uydunun çalışılabilirliğini test ettik. İlmek ilmek giden bir süreç. Uzaya göndermemeliyiz onu diyerek içeri bir toz tanesinin bile girilmemesi sağlanıyor. Elbette uydumuza bir zarar versin de istemeyiz ama bir ameliyathane titizliği ile çalışılıyor.

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'NİSPİ BİR DÜZENLEME OLDU, GÜNDEMDE YENİ ZAM YOK'

2022 yılının Ocak ayından itibaren otoyol köprü vs geçiş ücretlerine bu yılın başına kadar zam yapmadık. Enflasyonu tetiklemesin diye. 2 yıl içinde hiçbir iyileştirme yapmadık. Ancak yap devret işlet ödemeleri ve bakım çalışmaları için bir düzenleme yapmıştık. Şunu söyleyebilirim, bu düzenlemeyi yaptıktan sonra geçen araç sayısında bir değişiklik olmadı. Geçen sene aynı tarihlerle kıyaslayarak söyleyebilirim. Dövizdeki, enflasyondaki değişiklikler bazı ücretleri büyüttü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te Akıl Çemberi programında CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

TÜRKSAT 6A 9 TEMMUZ'DA UZAYDA

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: Uzayda yörüngeler var. Orada ancak sizin hakkını aldığınız yörüngelere uydu fırlatabiliyorsunuz. Yani orada bir ön almanız gerekiyor. Bazen ihtiyacınız yoksa bile, o hakkınızı almanız gerekiyor. Bizim şu an 5 tane haberleşme uydumuz var sivil ve askeri olarak. Biz 5 tane haberleşme uydusu ile dünyanın 3,5 milyar nüfusunu kapsıyoruz.

Haberin Devamı

"FIRLATMA SPACEX ÜZERİNDEN OLACAK"

Uydu üreticiliği yapan 11. ülkeyiz. Bundan sonra uydu pazarlamacılığını da yapmış olacağız. Uzayda bir 15 ay da görev yapacak uydumuz olmuş olacak. Bu senenin sonunda göreve başlamış olacak. Fırlatma SpaceX tesislerinden olacak. Uydumuz zaten gitti son rütuşları yapılıyor. Bizim için özellikle askeri haberleşme daha kıymetli. Bunu riske atacak hiçbir sürecin içinde olmamamız gerekiyor. Uzaydaki sürekliliğimizi devam ettirmiş olacağız. Ukrayna'daki savaşta bu alçak yörünge uyduları kullanıldı örneğin. Burası bizim hava operasyonlarımızda bu işimize yarayacak. Tabi henüz tek başına yeterli değil.

TÜRKSAT 6A'NIN YERLİLİĞİ YÜZDE 80

10 sene 20 sene önce 'İHA yapacağız' tartışmalarından bugün bırakın güvenliği, orman yangınlarında 14 tane SİHA kullanılıyor. Hayatımızın o kadar içine girdi ki. Onu yapan ülke bugün geldi 6A'yı yaptı. Yazılımı, fikri mülkiyeti üretimi tamamen bize ait. Yerlilik yüzde 80 üzerinde. Genel üretimi bizde, yüzde 10-15 civarında dış girdi var. Bu da başlangıç için çok normal. Birçok testler yapılıyor. Uydunun çalışılabilirliğini test ettik. İlmek ilmek giden bir süreç. Uzaya göndermemeliyiz onu diyerek içeri bir toz tanesinin bile girilmemesi sağlanıyor. Elbette uydumuza bir zarar versin de istemeyiz ama bir ameliyathane titizliği ile çalışılıyor.

Haberin Devamı

'NİSPİ BİR DÜZENLEME OLDU, GÜNDEMDE YENİ ZAM YOK'

2022 yılının Ocak ayından itibaren otoyol köprü vs geçiş ücretlerine bu yılın başına kadar zam yapmadık. Enflasyonu tetiklemesin diye. 2 yıl içinde hiçbir iyileştirme yapmadık. Ancak yap devret işlet ödemeleri ve bakım çalışmaları için bir düzenleme yapmıştık. Şunu söyleyebilirim, bu düzenlemeyi yaptıktan sonra geçen araç sayısında bir değişiklik olmadı. Geçen sene aynı tarihlerle kıyaslayarak söyleyebilirim. Dövizdeki, enflasyondaki değişiklikler bazı ücretleri büyüttü.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Orta Koridor bizim olduğumuz koridor en güvenlisi. 35 günde Çin'den çıkan mal, Londra'ya gidebiliyor. Gazze'deki vahşetten dolayı maalesef Yemen'deki problemlerden dolayı İsrail ve bazı ülkelerin kullanımı noktasında risk oluştu. Ulaşma süresi 45 güne ulaştı. Kalkınma Yolu Koridoru'nu bugün bitirmiş olsaydık çok güzel bir sonuç olacaktı. 45 günde dolaşan trafik 25 günde düşecekti. Önümüzdeki yıl ilk fazı bitecek. Buraya kadar gelecek yükler karaya çıkacak ve 1200 km güzergahıyla ülkemize girecek. Yeni bir sınır kapısı kararı var. Irak'ın iç dengeleri, siz netleştirin kararınız bizim kararımızdır diyoruz. Onlar da karar verdiler. Ovaköy'den 2 sınır kapısı açılma kararı var.

HAYDARPAŞA GARI

İstanbul'un tarihine ışık tutmaya başladık. 12 bin adet sikke bulundu orada. Marmarayla beraber garın görevini önemli anlamda tamamladığını söyleyebilirim. Bağlantıları sağlıyoruz. Yolcu aktarımında kullanmayacağız. Belli bölümleri biz, belli bölümleri Turizm bakanlığına aktardık. Bu sene sonunda bitirip Turizm bakanlığına devredeceğiz. Gar lokantasını da muhtemelen açacağız.