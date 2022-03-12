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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

Ukrayna'da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor. Bugüne kadar 14 bine yakın kişi Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye'ye getirildi.

12.03.2022 - 00:11 |
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı belli oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 2 hafta geride kaldı.

Ülkedeki Türklerin tahliyesi de aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar binlerce Türk vatandaşı sorunsuz bir şekilde yurda getirildi.

Yurda dönüşler, Polonya, Romanya ve Moldova üzerinden sağlanıyor. Vatandaşlar bu ülkelerde Türk Dışişleri yetkilileri tarafından karşılanıyor.

Bu süreçte demir yolu ve kara yolu desteğinin yanı sıra sınırdan geçiş desteği de veriliyor. Tahliyeler için yoğun çaba da devam ediyor.

Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü

Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk seyahat uyarısı 12 Şubat’ta yapıldı.

Konsolosluklarda çağrı merkezleri kuruldu, iletişime geçilecek e-posta adresi ve telefon numaraları paylaşıldı. 25 Şubat'ta ise tahliyeler başladı.

Türkiye Ukrayna'da bulunan yaklaşık 20 bin Türk için yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

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