Uçuş esnasında kabin görevlilerine hakaret eden sanığa 9 yıl hapis istemi

Türk Hava Yolları’nın 14 Eylül’de İstanbul-Londra uçağına binen Berat Güdül (21), koltuk numarasının değiştirildiğini gerekçe göstererek olay çıkardı. Kalkışa hazırlanan uçakta hosteslere küfür ve hakaret ederek etrafa zarar vermeye başladı. Bütün uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edince uçak pilotu ‘sorunlu yolcu’ anonsu yaparak polis çağırdı. Polisin müdahalesinin ardından Güdül, ters kelepçe yapılarak uçaktan indirildi. Hakkında tutulan tutanak da savcılığa gönderildi.

SONDALI SAVUNMA YAPTI

Savcılık, ifadesinin alınması için Güdül’e ulaşmaya çalıştı. Kendisine ulaşılamayınca babası arandı. Babası da “Şu an İzmir’e doğru gidiyoruz, bugün ifadeye gelemeyiz. Ben daha sonra getiririm” deyince kaçma şüphesini dikkate alan savcılık Berat Güdül hakkında yakalama kararı çıkardı. Berat Güdül, Samsun’da yakalandı. İfadesinde Londra’da bir üniversitede işletme okuduğunu ve babasının işleriyle de ilgilendiğini söyleyen Güdül “8 numara koltuğumu 17 ile değiştirmişler. 17 numaraya oturdum, daha evvel bana sonda takılmıştı, bu sağlık sorunumdan dolayı olaylar gelişti” dedi. Kabin görevlilerine yönelik hakaret ve küfürleri için de “Ortaya söylemiş olabilirim, onlara söylemedim” diyerek kendini savundu. Güdül etrafa zarar vermediğini, kimseye de yumruk atmadığını iddia etti. Güdül tutuklandı.

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POLİSLER VE HOSTESLER MÜŞTEKİ

Güdül’ü uçaktan çıkarmaya gelen polisler de müşteki sıfatıyla ifade verdi. Polislerden biri ifadesinde “Uyarılarımıza rağmen kabin ekibine ‘Seni işten attırırım, 10 fabrikam var’ gibi tehdit ve hakaretlerine devam etti. Direnmesi üzerine de kelepçe taktık” dedi. Kabin memurları da dosyada müşteki olarak yer aldı. Onlar da Londra’ya gidecek uçak değiştiği için yolcuların koltuk numaralarının da değiştiğini ve bunun da binişten önce yolculara bildirildiğini anlatarak bundan dolayı kendilerine hakaret ve küfürler eden Güdül’den şikâyetçi oldular.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Berat Güdül hakkında “görevi yaptırmamak için direnmek” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kabin memurlarına yönelik hareketlerinin de kadına karşı tehdit ve hakaret suçlarını oluşturduğu ve bu suçların da uzlaşmaya tabi olduğu belirtilerek bu suçların dosyası ayrıldı. Kabin görevlileri uzlaşmayı kabul etmezse Güdül hakkında bu suçlardan da dava açılabilir. Güdül’ün tutukluluğu devam ediyor.

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