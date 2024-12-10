Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehir için toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık miktarı 3 bin 375 TL’den 4 bin 658 TL’ye çıkarıldı.

Ankara ve İstanbul’da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı 4 bin 500 TL’den 6 bin 210 TL’ye yükseltildi.

Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 TL, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL olarak açıklandı.