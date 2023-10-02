Ücretsiz internet müjdesi! Tarih belli oldu

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımızla Nahçıvan ziyaretinde lider ve bakanlar seviyesinde durumu gözden geçirdik. Zengezur hattı Türkiye'den Bakü'ye hat sağlayacak. Orta Koridor'un önemli güzergahlarından biri olacak.

Görüşmeler devam ediyor. Nahçıvan'dan Dilucu Sınır Kapısı'na kadar olan hat var, onarımı ve 14 kilometre yeni hat yapılması gündemde. Ermenistan sınırından geçen 43 km'lik Zengezur koridoru. Ermenistan tarafıyla da görüşülüyor. İran tarafından da koridorun hayata geçirilmesi söz konusu. Hızlıca burayı hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

Orta Koridor şu andaki en kısa ve en güvenli yol. Bakü-Tiflis-Kars olarak devam eden hat var, bu daha kısa. Türk Cumhuriyetleri ve Uzakdoğu'yu net bir hatla bağlamış olacağız.

Kalkınma Yolu Basra Körfezi'nden başlayıp bizim Ovaköy sınırına kadar ulaşacak olan 1200 km'lik demiryolu ve otoyol projesini konuşuyoruz. Basra'ya gelen tüm yüklerin limandan demiryoluna aktarılmasıyla birlikte Avrupa'nın tüm noktalarına ulaşım sağlamış olacak. Gerçekten tam bir kalkınma yolu. G20'de açıklanan koridora göre 15 günlük süre avantajı olacak bir yol. Bağdat'taydık, gerekli görüşmeleri yaptık. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, projeye katılmak isteyen bölge ülkelerini davet ediyoruz. Katılırsalar onlarla devam edeceğiz. Bizim Akdeniz'de, Ege'de İstanbul ve Karadeniz'de limanlarımız var, deniz ulaşımı imkanı da vermiş olacak. Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar giden demiryolu hattımız Marmaray'dan geçiyor. Marmaray'ın birincil hedefi yolcu taşımacılığıdır. 1 milyar yolcuyu geçtik. Bu bizim için kıymetli. 4-5 saatlik bölümde oradan yük trenlerini geçirebiliyoruz. Yolcu trenlerinin işlemediği dönemde bakım zorunluluğu var.

10 GB BEDAVA İNTERNETTE SON DURUM NE?

Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık. 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız.

10 GB İNTERNET UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Bu ay başlarız. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz.