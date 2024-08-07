Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman sonuçlanır?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularını yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla sorguluyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapıldı. E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından, adayların belirtilen il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden yapılan ücretli öğretmenlik başvurularının yapıldığı tarihi sorguluyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
En az lisans mezunu olmak
Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak tercih sebebidir
Adli sicil kaydının temiz olması
Gerekli belgeler ise şunlardır:
Diploma veya mezuniyet belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil kaydı
Pedagojik formasyon belgesi (varsa)
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır 2024-2025?
Başvurular tamamlandıktan sonra, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuruları değerlendirir ve sonuçları açıklar.
Sonuçlar genellikle eylül ayı içerisinde ilan edilir ve öğretmenler görevlendirme sürecine alınır. Görev alacak öğretmenler, Eylül ayının ikinci haftasından itibaren görevlerine başlayabilirler.